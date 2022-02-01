"Ростелеком" завершил строительство Wi-Fi-точек в малых селах и деревнях Тюменской области

Первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) завершен в Тюменской области, реализует его компания "Ростелеком" с 2015 года.

Благодаря проекту бесплатный беспроводной доступ в интернет стал доступен более 70 000 жителям 204 сел и деревень региона численностью от 250 до 500 человек. Теперь они могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы на портале госуслуг и общаться с родными и близкими в онлайн-формате.

"Мы завершили проект устранения цифрового неравенства во всех районах Тюменской области. Последняя точка доступа запущена в деревне Решетникова Тюменского района в декабре 2021 года. За шесть лет существования проекта специалистами компании построено более двух тысяч километров оптики, что позволило обеспечить доступом в интернет даже отдаленные населенные пункты региона. Места установки точек доступа были согласованы с администрациями муниципалитетов. Опоры с оборудованием установлены вблизи социально значимых объектов — библиотек, детских садов, сельских клубов, школ", - сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Барвинский отметил, что реализация проекта обеспечивает основу для дальнейшего развития телекоммуникаций в регионе.

"Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства на территории Тюменской области. Второй этап запущен после внесения изменений в федеральный закон №126-ФЗ "О связи" в апреле 2020 года. Перечень населенных пунктов был расширен и затрагивает населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, также изменился подход к предоставлению доступа к сети интернет — вместо коллективной точки доступа теперь формируются базовые станции подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G)", — сказал заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В Ростелекоме сообщили, что строительство сетей связи велось по технологии воздушно-кабельного перехода: волоконно-оптические линии связисты монтировали вдоль линий электропередачи. Специалисты использовали сверхпрочный и устойчивый к суровым погодным условиям кабель. Разрешенная температура его эксплуатации — от −60 °С до +70 °С, а срок службы – четверть века. Самый протяженный участок оптики, организованный в рамках проекта, находится в Вагайском районе. Чтобы установить оборудование для раздачи Wi-Fi в селе Ушаково, "Ростелеком" построил более 97 километров линий связи. Самая северная точка доступа Тюменской области находится в поселке Муген Уватского района.

Чтобы выйти в интернет через точку УЦН, пользователю нужно авторизоваться через СМС-сообщение или через учетную запись на портале госуслуг. Установленное оборудование позволяет бесплатно выходить в Сеть на скорости до 10 Мбит/с в радиусе 100 метров в условиях прямой видимости. Бесплатный телефон для получения информации по работе точек доступа: 88003010035.