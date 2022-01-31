Три отеля планируют построить в Тобольске

13:03 31 января 2022
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Туристическую инфраструктуру тюменские власти собираются дальше развивать в Тобольске, в том числе систему гостеприимства О этом в пятницу сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

"Безусловно, в городе Тобольске необходимо создавать и расширять инфраструктуру для приема гостей, и в рамках программы 2030 также мы обсуждаем строительство новых отелей, в том числе двух сетевых, ну и всей другой инфраструктуры, для того чтобы туристы приезжали сюда с удовольствием и желательно на несколько дней", - отметил глава региона.

Теги: Александр Моор , отели , Тобольск , туризм
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