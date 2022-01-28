Тобольский аэропорт обслужил 10 000 пассажиров

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Аэропорт "Ремезов" в Тобольске преодолел планку в 10 тысяч пассажиров со дня открытия. Юбилейным пассажиром стала Алена Манакова, вылетевшая в Сургут рейсом авиакомпании Utair. В подарок Алена получила обслуживание в бизнес-зале аэропорта и 3 500 бонусных миль от авиакомпании, сообщили в пресс-службе АО УК "Аэропорты Регионов".

Аэропорт открыт в сентябре прошлого года. В октябре из аэропорта начались регулярные полеты в Москву и Екатеринбург, а в ноябре в Новосибирск и Санкт-Петербург. В январе из Тобольска были открыты новые рейсы в Сургут и Нижневартовск. Это субсидируемые направления. Планируется, что в 2022 году авиакомпании, помимо Москвы, будут летать уже по 9 субсидируемым маршрутам из Тобольска. Самым активным периодом за несколько месяцев работы нового аэропорта стали новогодние праздники. За каникулы услугами Ремезова воспользовались более 2,5 тыс. пассажиров.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью за два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.