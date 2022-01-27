В Тюменской области подешевели фрукты, конфеты, одежда и бытовая техника

В Тюменской области в декабре 2021 года впервые за несколько месяцев замедлилась инфляция. Стоимость всей потребительской корзины, в которую входит более 550 товаров и услуг, за год выросла на 6,8%. Это на 0,8 процентного пункта ниже, чем в ноябре. В целом в России годовая инфляция в декабре составила 8,4%.

Продовольственная инфляция в регионе снизилась с 10,1% в ноябре до 9,1% в декабре 2021 года. Больше всего замедлились темпы прироста цен на яблоки и груши, помидоры и огурцы, а бананы, виноград и цитрусовые даже подешевели. Это произошло из-за расширения объема производства местных тепличных хозяйств и наращивания поставок импортных фруктов.

Также в регионе снизились цены на лук и замедлились – на картофель, морковь. Причины в том, что сельхозпроизводители в конце года стремились быстрее реализовать урожай, поскольку некоторые виды овощей "борщевого набора" хранятся недолго, кроме того, увеличились поставки из других регионов.

Рост цен на свинину и мясо птицы замедлился из-за расширения предложения российской продукции и увеличения объема импортных поставок. Подешевели шоколадные конфеты, что объясняется запуском новой производственной линии кондитерской фабрики в Ишиме.

В сегменте непродовольственных товаров годовой темп прироста цен составил 6,3%, после 6,8% в ноябре. В канун новогодних праздников торговые центры, опасаясь введения пандемийных ограничений, массово провели распродажи и акции. Поэтому цены на обувь, одежду, белье и трикотажные изделия стали ниже, чем год назад. Заметно подешевели микроволновки, пылесосы и электроутюги.

По услугам в Тюменской области также отмечено снижение уровня инфляции с 3,6% до 3,1%. На это в основном повлияла динамика цен на услуги зарубежного туризма и сотовой связи.

По прогнозам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в целом по стране снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.