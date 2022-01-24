Ростелеком в 136 школах Тюменской области установил системы видеонаблюдения и точки Wi-Fi

"Ростелеком" оснастил 136 учебных учреждений Тюменской области беспроводным доступом в интернет (Wi-Fi), а также установил в зданиях систему видеонаблюдения. Масштабный проект реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщили в пресс-службе компании.

"Для создания единой цифровой среды в образовательных учреждениях региона установлены видеорегистраторы, IP-камеры, телекоммуникационные шкафы, контроллеры Wi-Fi. Всего в 2021 году в учебных заведениях установлено 325 видеокамер: 147 внутри и 178 снаружи объектов. Устройства размещены таким образом, чтобы на видео попадали вход в учебное заведение и контрольно-пропускной пункт внутри здания. Остальные точки размещения камер определяет руководство образовательного учреждения. Также установлено 3 441 точек Wi-Fi и специальные контент-фильтры, позволяющие оградить школьников от опасного контента в интернете", — сказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Оснащение школ новым оборудованием позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным занятиям, даст школьникам равный доступ к образованию вне зависимости от места их проживания. Современная ИТ-инфраструктура позволит также контролировать безопасность образовательного процесса в школах.

В зависимости от конкретного учреждения цифровая инфраструктура в школах региона модернизируется или создается с нуля. Системы видеонаблюдения круглосуточно следят за входом в здания школ и анализируют представляющих угрозу для детей граждан, например, находящихся в розыске. Идентификация детей при этом не происходит.

Тюменская область стала одной из 16 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. Кроме Тюменской области в список также вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Челябинская области, а также Алтайский и Пермский края, Ямал.