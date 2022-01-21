В 2022 году Тюменская область на ремонт и реконструкцию автодорог израсходует 5,7 млрд рублей

Объем финансирования работ по ремонту и реконструкции автодорог в Тюменской области в 2021 году составил 4,8 млрд рублей, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги", с учетом средств из федерального бюджета – более 1,9 млрд рублей. План ремонта дорог на 2022 год – на уровне предыдущего года с общим объемом финансирования на уровне 5,7 млрд рублей. Об этом губернатор Александр Моор сообщил на онлайн-заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Моор отметил, что регион в 2021 году выполнил плановые показатели нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги": отремонтировано 123 объекта общей протяженностью более 140 километров. В целом же за год в регионе отремонтировано и реконструировано 224 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью около 300 километров.

Принимавший участие в заседании полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в числе приоритетных задач по развитию дорожной сети на территории нашей области обозначил четырёхполосную трассу на север от Тобольска в сторону Сургута, продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга и Тюмени.