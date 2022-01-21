"Виртуальный консультант 72" стал лауреатом конкурса лучших ИТ-решений для бизнеса и госуправления

По итогам всероссийского конкурса российских разработчиков лучших ИТ-решений для бизнеса и госуправления "Цифровые вершины" в число лауреатов в номинации об использовании искусственного интеллекта вошел "Виртуальный консультант 72".

"В номинации "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления" диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области "Виртуальный консультант 72" вышла в финал и стала лауреатом конкурса. Напомним, что система работает в регионе с начала 2020 года и сейчас с её помощью ведутся консультации по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в центрах "Мои документы", осуществляется запись на прием в МФЦ, а также запись на прием к врачу во все поликлиники области", - сообщает департамент информатизации региона.

Первое место жюри отдало проекту Единого контактного центра при Правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта – Голосовой робот "Николай".

"Цифровые вершины" — это первая национальная награда в области ИТ. Её цель — показать многообразие ИТ-решений в регионах и стимулировать развитие цифровой отрасли, в том числе в госуправлении. Всего в номинации "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления" участвовало 16 проектов. Организаторами конкурса являются Минцифры России, РАНХиГС, агентство "Цифровые вершины" и VK.