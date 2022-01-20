В Тюмени объявили новый набор на курсы Школы программирования

С 24 января стартуют новые потоки обучения в Школе программирования Тюменской области, среди которых:
- Фронтенд-разработка на JavaScript (начальный уровень).
- Программирование на языке С# для платформы NET Core.
- Python-программирование.
- Основы автоматизации бизнеса и no/low-сode программирования на платформе Битрикс24.Облако.
- Разработка Web-сайтов.
Основной формат проведения занятий — онлайн, но также предусмотрены очные встречи со студентами для разбора сложных задач.
Зарегистрироваться на курс и заполнить анкету можно здесь, для зачисления на некоторые курсы нужно пройти тестирование.
Школа программирования Тюменской области создана с целью решения кадровых задач в быстроразвивающейся цифровой среде. Так, в Школе объединяются сразу два запроса: для работодателей по ускоренной подготовке сотрудников и кандидатов под конкретные задачи и проекты и для молодых специалистов по приобретению новых компетенций для смены направления работы или начала карьеры в сфере ИТ.
Данная работа выполняет цели и задачи по формированию пласта ИТ-специалистов в регионе и отражена в мероприятиях регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", исполнителем которого выступает департамент информатизации.
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