В Тюмени объявили новый набор на курсы Школы программирования

С 24 января стартуют новые потоки обучения в Школе программирования Тюменской области, среди которых:

- Фронтенд-разработка на JavaScript (начальный уровень).

- Программирование на языке С# для платформы NET Core.

- Python-программирование.

- Основы автоматизации бизнеса и no/low-сode программирования на платформе Битрикс24.Облако.

- Разработка Web-сайтов.

Основной формат проведения занятий — онлайн, но также предусмотрены очные встречи со студентами для разбора сложных задач.

Зарегистрироваться на курс и заполнить анкету можно здесь, для зачисления на некоторые курсы нужно пройти тестирование.

Школа программирования Тюменской области создана с целью решения кадровых задач в быстроразвивающейся цифровой среде. Так, в Школе объединяются сразу два запроса: для работодателей по ускоренной подготовке сотрудников и кандидатов под конкретные задачи и проекты и для молодых специалистов по приобретению новых компетенций для смены направления работы или начала карьеры в сфере ИТ.

Данная работа выполняет цели и задачи по формированию пласта ИТ-специалистов в регионе и отражена в мероприятиях регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", исполнителем которого выступает департамент информатизации.