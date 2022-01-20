Три улицы построят в микрорайонах Тюмени в 2022 году

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В 2022 году в новых микрорайонах Тюмени развернется масштабное дорожное строительство: две дороги появится в Ново-Патрушево и одна - в заречной части города, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

В Ново-Патрушево рабочие продолжат обустройство дороги на улице В. Трофимовой. Часть улицы от улицы Митинского проложили в прошлом году. В этом сезоне подрядчики доведут её до улицы Монтажников. Общая протяжённость дороги — почти 900 метров. В этом же районе будет построено более 800 метров дороги на улице Константина Посьета.

В заречной части города запланировано строительство улицы Тимофея Кармацкого. Она проходит рядом с ЖК "Айвазовский" и соединяет улицы Алебашевскую и Мельникайте.

"Программа "Стимул" позволяет привлекать к строительству дорожной инфраструктуры федеральные средства. В замен регион берёт на себя обязательства по строительству определённого объёма жилья в указанных районах. Например, в рамках соглашения нам необходимо в 2022-2024 гг. обеспечить ввод 328,2 тысяч кв. м жилья в жилых районах НовоПатрушева и Алебашево. Нет сомнений, что мы выполним свои обязательства", - комментирует работу программы начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Улицы строятся по программы "Стимул", которая входит в федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". Общий объём финансирования строительства дорожных объектов по программе "Стимул" в этом году – более 450 миллионов рублей, около 121 миллиона - средства федерального бюджета, уточнили в ГУС.