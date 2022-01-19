Молодежный бизнес-инкубатор ТИУ получил статус федеральной инновационной площадки

Коллаж пресс-службы ТИУ

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации подвели итоги конкурса на присвоение организациям-соискателям статуса федеральной инновационной площадки (ФИП) в 2022 году. В список утвержденных вошел Тюменский индустриальный университет с проектом "Молодежный бизнес-инкубатор", который реализуется с 2022 по 2026 год.

В ТИУ рассказали, что в бизнес-инкубаторе будут созданы условия для профессиональной самореализации студентов, системной поддержки талантливой молодёжи. Проект ориентирован на развитие предпринимательских компетенций обучающихся и сотрудников университета в научно-технологической сфере, содействие в формировании бизнес-идей и бизнес-проектов. В перспективе проект может перерасти в студенческий центр трансфера технологий или центр развития предпринимательства на базе ТИУ.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова:

Статус федеральной инновационной площадки дает университету дополнительный импульс в реализации стратегического вектора по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Молодежный бизнес-инкубатор направлен на создание и реализацию экосистемы по развитию компетенций у обучающихся в области инженерного предпринимательства с погружением в проектно-сетевую коллаборацию совместно со стейкхолдерами.

Федеральные инновационные площадки — организации, реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования (ст. 20 ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации"). Статус ФИП в 2022 году впервые получили 50 высших образовательных организаций России, реализующих инновационные проекты и программы по цифровым технологиям, искусственному интеллекту, информатике, цифровизации, сетевым программам, инженерному образованию, медицине, генетике и туризму.