Более 350 предписаний за некачественную уборку снега получили тюменские дорожники этой зимой

Более 350 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети сотрудники ГИБДД выдали дорожным службам в Тюменской области этой зимой, в отношении должностных лиц возбуждено 22 административных дел, в отношении юридических лиц – одно, сообщается на сайте УМВД по Тюменской области

Среди основных нарушений в содержании дорог - несвоевременная очистка проезжей части, формирование снежных валов вблизи пешеходных переходов, перекрестков, мостовых сооружений, заужение проезжей части из-за несвоевременного вывоза снега, снежный накат и зимняя скользкость, недостатки в содержании остановочных карманов общественного транспорта, пояснили в ГИБДД.

Согласно существующим стандартам рыхлый, талый снег должен быть устранен в течении от 4 до 12 часов с момента окончания снегопада, а зимняя скользкость в течении от 4 до 12-ти часов с момента обнаружения в зависимости от категории дорог.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД ежедневно контролируют состояние проезжей части, сообщают о недостатках подрядчику, контролируют устранение недостатков через положенное время. Руководство Управления ГИБДД по Тюменской области провело совещание с владельцами федеральных, региональных и тюменских дорог, а также подрядчиками, доведя требования к дорожной безопасности и недостатки этой зимы.