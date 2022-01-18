Тюменцев будут учить беречь лес от огня со всех экранов и мониторов

Причиной 63,4% лесных пожаров в 2021 году стало несоблюдение местным жителями правил пожарной безопасности, в новом году будут усилены информационная работа с населением и аэромониторинг лесов, сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на совещании по подведению итогов деятельности Тюменской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Остроумов рассказал, что в 2022 году будет усилена противопожарная пропаганда среди населения: размещение информации о мерах пожарной безопасности на телевидении и радио, интернет-ресурсах и в соцсетях, трансляция видеороликов, в проекте TABUN, на видеоэкранах городов, мониторах общественного транспорта и торговых центров, проведение бесед с гражданами, распространение листовок и памяток на противопожарную тематику, установка аншлагов.

Особое внимание в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года уделяется повышению эффективности использования беспилотных летательных аппаратов при профилактике и выявлении очагов лесных пожаров в целях сокращения времени реагирования на возникающие возгорания, предупреждения их возникновения, выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и других нарушений лесного законодательства.

Работа по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону проводится согласно утверждённому плану-графику в установленные сроки. Разработаны проекты планов тушения лесных пожаров по лесничествам, а также проект сводного плана тушения на пожароопасный сезон 2022 года. Актуализированы маршруты наземного патрулирования с учётом мест возникновения пожаров текущего года; проводится ремонт и дооснащение лесопожарной техники, противопожарного оборудования и инвентаря. Проведена работа по заключению и пролонгации соглашений с лицами, использующими леса, а также другими организациями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров. Проведены проверки готовности сил и средств лесопожарных формирований ГБУ "Тюменская авиабаза", а также арендаторов лесных участков, привлекаемых на тушение.