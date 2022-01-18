В Тюмени изменят технологию очистки сточных вод

"Росводоканал Тюмень" завершил реконструкцию блока механической очистки на сооружениях очистки сточных вод. После запуска третьего блока биологической очистки, который планируется достроить в 2022 году, технология очистки сточных вод полностью изменится, а характерных для этого объекта запахов не останется, сообщают в пресс-службе компании.

В процессе реконструкции рабочие снесли старые отстойники и демонтировали илоскрёбы. Из прочного бетона были отлиты четыре новые чаши вместимостью по 5 тысяч кубометров каждая, после чего установлено новое оборудование и заменены инженерные коммуникации, прослужившие почти 50 лет.

"Мы полностью завершили комплекс мероприятий в блоке механической очистки стоков. Реконструировали и закрыли песколовки, модернизировали сороудерживающий комплекс. При реконструкции отстойников заменили всё оборудование и инженерные коммуникации, в результате чего улучшится качество очистки стоков и надёжность сооружений, а герметичные перекрытия позволили избавиться от распространения характерных запахов", – рассказала генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Сейчас продолжается строительство третьего блока биологической очистки, оно завершится в 2022 году. "Требования к качеству очистки стоков постоянно ужесточаются, меняется и состав сточных вод. После запуска третьей очереди у нас кардинально изменится технология очистки. После этого продолжим работать над повышением производительности до 260 тыс. кубометров", – отметил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.