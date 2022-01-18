В Тюменской области не планируют вводить локдаун

На сегодня введение в Тюменской области локдауна не планируется. Действующие в регионе мероприятия позволяют контролировать эпидситуацию по заболеваемости COVID-19, сообщает Информцентр регионального правительства.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области вопросы об усилении ограничительных мер рассматриваются комплексно. При ухудшении ситуации будут приняты дополнительные ограничительные меры. Предварительно заседание Оперативного штаба запланировано на 20 января", - отмечают в Информцентре.