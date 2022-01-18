Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в первый раз соберется в Тобольске

В Тобольске представители 10 инвестиционных команд обсудят развитие региона. Заседание первого межмуниципального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства пройдет 19 января. Помимо тоболяков, участвовать в нем будут представители Ялуторовска и Ялуторовского района, Ишима и Ишимского района, Заводоуковска, Уватского, Вагайского, Ярковского районов.

Основное внимание на заседании планируют уделить инвестиционным профилям, сформированным для развития городов и районов Тюменской области с активным участием предпринимателей, итогам работы муниципальных команд и проекту "Капитаны бизнеса". По словам гендиректора Инвестиционного агентства Николая Пуртова, цель встречи – активизировать инвестиционное взаимодействие между районами Тюменской области.

"Это уникальное мероприятие, площадка для обсуждения реализации межмуниципальных инвестиционных проектов. Развитие инвестиционной среды в муниципалитетах сегодня является одним из важнейших приоритетов для правительства региона и перспективной точкой роста", - отметила советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.