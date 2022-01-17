В Тюмени проходят общественные обсуждения проекта комплексного развития района "Мысовский"

Внести предложения в проекты планировки и межевания территории у Тобольского тракта проживающие в планировочном районе № 14 "Мысовский" горожане могут до 24 января. Общая площадь района, попавшего под комплексное развитие, составляет около 2 925 га. Работы распланированы до 2035 года.

Согласно документации, на Мысу появятся многоэтажная жилая застройка, взрослая и детская поликлиники, станция скорой медицинской помощи, разноуровневая транспортная развязка, снегоплавильный и снегоприемный пункт. Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов, в чьем избирательном округе находится данная территория, считает, что для комфорта горожан проектом предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

"В жилом районе будут построены два детских сада общей вместимостью в 640 мест, две школы, комбинат школьного питания, библиотека, организации дополнительного образования, в частности, детская школа искусств. Будут работать спортивно- оздоровительные комплексы, крытый каток, кинозалы и общественно-деловой центр", – рассказал Потапов.

Ознакомиться с концепцией развития территории горожане могут в департаменте земельных отношений и градостроительства (ул. Орджоникидзе, 24) по понедельникам и средам с 16:00 до 18:00. Предложения и замечания можно подать письменно по указанному адресу, по электронной почте zemcom@tyumen-city.ru или на сайте администрации города в разделе "Общественные обсуждения".