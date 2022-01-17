Маша из Ярославля получила от главы Ростуризма розовый чемодан и путевку в Тюмень, о которой даже не мечтала

Десятилетняя Маша Спирина из Ярославля в рамках акции "Елка желаний" в подарок на Новый год получила от главы Ростуризма Зарины Догузовой розовый чемодан, а в дополнение к нему путешествие в Тюмень для всей семьи девочки.

С 8 по 15 января Спирины жили в отеле одного из термальных курортов. Маша очень любит плавать, поэтому аквапарк с аттракционами и купание в бассейне с термальной водой под открытым небом пришлись кстати. Нескольких дней семье хватило, чтобы прогуляться по набережной и площадям Тюмени, интересно провести время в музеях "Городская дума", "Усадьба Колокольниковых", где Маша смастерила символ года – тигра, а также узнала много всего интересного об истории купеческого рода и чайном деле в Сибири. В музейном комплексе имени Ивана Словцова девочка побывала на мастер-классе в гончарной мастерской, а в Музее крестьянского быта в деревне Насекина увидела, как выпекаются сибирские шаньги. Также гости из Ярославля посетили фабрике мороженого "Пашуня", а еще познакомились с сибирской кухней на дегустационном обеде в музее-ресторане "Чум", рассказали в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

"Мы впервые в Тюменской области. Для нас это было неожиданное путешествие. Детям очень понравился аквапарк с многочисленными высоченными, захватывающими дух горками. Они играли и веселились там целый день. Мне очень понравились городские музеи, а еще мы посетили Музей крестьянского быта в Насекина, побывали на фабрике уникального мороженого и прокатились по городу. Красивый Мост влюбленных, невероятной красоты фонари вдоль всей улицы Республики. Мне очень понравились термальные источники. Это невероятно, что у вас в Сибири зимой можно купаться на улице в термальной воде. Мы сюда обязательно вернемся, у вас очень красивый город с интересной историей", – поделилась впечатлениями мама девочки Дарья Никишина.