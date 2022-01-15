Руслан Кухарук прокомментировал обращение детей к Путину и уборку снега в городе

Глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал в своем Instagram-аккаунте три резонансные темы, наиболее обсуждаемые жителями города на текущей неделе.

В первую очередь глава муниципалитета рассказал о доме 121 на улице Карла Маркса, который с 2017 года признан аварийным, находится на контроле администрации города и под пристальным вниманием обслуживающей дом управляющей компании. Проводится инструментальное обследование дома, оно завершится в конце января, по его итогам будет принято решение о судьбе здания. "Думаю, что мнение специалистов относительно того, что статус данного дома может поменяться с "аварийного, подлежащего реконструкции" на "аварийное, подлежащее сносу" позволит нам включить его в программу расселения аварийного жилья", - отметил Кухарук, добавив, что в таком случае при принятии в РФ программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, дом расселят.

Уборка снега также активно обсуждается во всех соцсетях. Глава города отметил, что разделяет недовольство горожан, и хотя дорожники круглосуточно занимаются расчисткой магистралей, улиц и обочин от снега, его вывозом на полигоны, темпы уборки оставляют желать лучшего.

"Задача поставлена - максимально быстро убрать снег там, где он мешает комфортно передвигаться по городу общественному транспорту, автомобилям и главное - пешеходам. Вопрос на контроле", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Горки в районе Гилевской рощи, на снос которых обратили внимание некоторые СМИ, были небезопасными и не соответствовали установленным правилами требованиям, пояснил ситуацию глава города.

"В таком формате я решил подводить итоги каждой прошедшей недели – с акцентом на события, которые оказались наиболее резонансными и по которым должна быть озвучена официальная позиция администрации города", - сообщил о новом формате общения с жителями города под постом в Instagram Руслан Кухарук.