В Тюменской области посчитали туристов

За 2021 год Тюменская область приняла 2,9 млн туристов, средний возраст "тех, кто приезжает в Тюмень отдохнуть или останавливается в городе по делам 25 - 44 года, сообщает Инфоцентр правительства региона.

"По предварительной оценке, Тюменскую область в 2021 году посетили около 2,9 млн туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня прошлого года. В 2021 году туристическая отрасль региона восстановилась на 90% относительно допандемийного уровня", - говорится в сообщении.

В период новогодних праздников регион посетили более 190 тысяч туристов из более чем 40 регионов России, а также из Белоруссии, Сербии и Израиля. Показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами.

Чаще всего в Тюменскую область приезжают отдохнуть жители соседних регионов Уральского федерального округа: из Свердловской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской и Челябинской областей. В рейтинге туристов из других регионов основное направление занимают Омская область, Москва, Пермский край, Московская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.