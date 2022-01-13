Сургутские энергетики стали лучшими специалистами по охране труда в Тюменском макрорегионе

"Россети Тюмень" подвели итоги корпоративного смотра-конкурса по охране труда и работе с персоналом. Специальная комиссия оценивала участников по 27 параметрам, в числе которых – объем мероприятий по улучшения условий охраны труда, состояние подведомственной территории, обеспеченность технологическими картами, медикаментами и средствами защиты. Лучшими в 2021 году признаны Сургутские электрические сети.

Сургутский филиал "Россети Тюмень" получил наивысшую оценку за счет отличных показателей в области производственной безопасности. Кроме того, начальник службы релейной защиты и автоматики Азат Бикинин в составе команды компании стал победителем межрегиональных соревнований Группы "Россети" по обслуживанию автоматизированных систем управления электросетями. Была отмечена и корпоративная просветительская деятельность филиала – в течение года энергетики проводили уроки по электробезопасности для школьников и экскурсии на объекты для административного персонала "Россети Тюмень".

Сохранение жизни и здоровья работников – абсолютный и безусловный приоритет "Россети Тюмень". Только за последние пять лет системообразующая компания Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО направила Более 1,3 млрд рублей на повышение производственной безопасности. С 2020 года с целью формирования безопасной рабочей среды энергокомпания внедряет концепцию Vision Zero (или "Нулевой травматизм"), разработанную Международной ассоциацией социального обеспечения, сообщили в компании.