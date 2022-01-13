На улице Герцена в Тюмени снесли три секции многоквартирника-долгостроя

Работы по сносу дома №50 по ул. Герцена, 50 после новогодних праздников возобновились 5 января. На сегодня разобрано более трёх секций дома, сообщает администрация города.

Разбор здания производит ООО "Техэнергоресурс". Масштабный процесс по сносу происходит при участии людей и техники. На разборе дома на верхних этажах задействованы мини-экскаваторы. В планах – привезти на место разбора ещё две единицы малой техники и наладить систему видеонаблюдения.

Строители и техника ежедневно работают до 21 – 22 часов. Останавливаются работы на площадке только при понижении температуры воздуха до - 25 градусов, сильных ветрах и штормовых предупреждениях.