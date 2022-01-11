Тюменская область направит в сферу образования около 64 млрд рублей за четыре года

В среднем около 16 млрд рублей ежегодно будет выделяться в Тюменской области на развитие образования в период с 2022 по 2025 годы, сообщает Инфоцентр правительства региона со ссылкой на замгубернатора Алексея Райдера.

"На бесплатное дошкольное образование в рамках региональной госпрограммы "Развитие образования и науки" будет ежегодно выделяться в среднем около 4,8 млрд рублей в год, на дополнительное образование детей - порядка 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к 2024 году будут полностью благоустроены сто процентов зданий сельских образовательных учреждений. Все без исключения сельские школы оборудуют водопроводом, центральным отоплением, канализацией.