Utair запустил авиарейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск

Авиакомпания Utair с 10 января начала осваивать два новых маршрута в Тобольск — из Сургута и Нижневартовска, сообщается в Telegram-канале компании.

"Сегодня запускаем 2 новых маршрута в Тобольск — из Сургута и Нижневартовска. Рейсы выполняем 3 раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу", - говорится в сообщении.

Согласно информации Utair, самолеты из Сургута в Тобольск будут вылетать в 08:15, обратно - в 15:20.

Из Тобольска в Нижневартовск самолет вылет в 10:35, обратный рейс - в 12:55.

Ранее сообщалось, что в 2022 году из тобольского аэропорта "Ремезов" полёты будут осуществляться по 10 направлениям. В 2021 году были запущены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Расширение маршрутной сети проводится за счет федерального субсидирования, полеты будут осуществляться в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления – UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь ("ИрАэро").