Администрация Тюмени сообщила о вывозе 300 тысяч кубов снега с улиц города

В декабре в городе выпало 183% от месячной нормы снега, за девять дней января - около 67% от нормы. За январские праздники вывезено около 300 000 куб. м снега, сообщили в администрации Тюмени.

В праздничные выходные дни, как и в будни, подрядные организации, отвечающие за уборку снега, работали в круглосуточном режиме. Ежедневно в одну смену выходило от 390 до 450 единиц дорожной техники.

"Учитывая обильное выпадение осадков, подрядчики проводили прометание проезжих частей, тротуаров, очищали пешеходные переходы и остановки. Не останавливалась работа и по вывозу снега: за праздничные дни на полигон отправилось более 300 000 куб. м снежных масс. Для этого было задействовано 160 автосамосвалов и 90 погрузчиков", - сообщается на сайте администрации города.

Специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов города выявили более 50 нарушений, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы на подрядные организации. Также проводится мониторинг обращений граждан на портал "Тюмень – наш дом" и в социальных сетях. Все замечания горожан учитываются при планировании маршрутов снегоуборочной техники.

"Сегодня основной акцент сделан на уборке ул. Широтной – от улиц Мельникайте и Монтажников. В ночную смену техника будет расчищать дорогу до Обхода города. Также усилена уборка на Московском тракте, в районе кольца улиц Мельникайте – Широтной, Таврической, Алебашевской, Харьковской, 50 лет Октября, Профсоюзной", - отметили в администрации города.