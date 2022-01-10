На общественные работы в 2022 году привлекут 1800 жителей Тюменской области

Основные направления общественных работ на 2022 год утверждены в Тюменской области, на платной основе к ним планируется привлечь 1 800 жителей региона. Об этом на онлайн-заседании регионального правительства доложил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"За 11 месяцев 2021 года работодатели заявили в органы службы занятости 97,7 тысячи вакансий, однако лишь 34,8 процента из них приходится на сельскую местность. Поэтому реализация программы общественных работ имеет особое значение для сельских муниципалитетов региона", –отметил Александр Сидоров.

Основными направлениями общественных работ на 2022 год являются строительство, ремонт и содержание автодорог, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительном комплексе, лесном и сельском хозяйстве, уход за престарелыми, инвалидами и больными, благоустройство.