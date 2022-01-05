Тюменцам рассказали, как правильно сортировать мусор

В 2022 году в Тюменской области стартует новый этап реформы обращения с отходами – регион начинает раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в школах и торговых центрах, участвующих в пилотном проекте.

Первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко:

Пилотный проект позволит подготовить почву для полного перехода региона к раздельному сбору ТКО: выявить возможные проблемы на стадии планирования, произвести необходимые расчёты, выстроить новую логистику. Урны и контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов уже установлены в образовательных и торговых учреждениях, а также в некоторых зданиях органов исполнительной власти, где начался эксперимент. Это значит, что скоро ещё больше полезных материалов будет отправляться с мусоросортировочных заводов на переработку.

На примере детского новогоднего подарка ТЭО рассказывает участникам эксперимента, как правильно разделять мусор:

К перерабатываемым материалам из детского подарка относятся деревянная игрушка, набор картонных карточек, игра из пластиковых фигурок в бумажной коробке, книга, а также мягкая упаковка от них. Всё эти материалы нужно отправлять в жёлтую урну.

Крышку от кофе в жёлтый, а банка в зелёный – для стекла.

Поп-ит подходит только для синего контейнера – силиконовая группа пока не востребована у перерабатывающих предприятий. Также в синий контейнер отправятся кожура от мандаринки и большинство фантиков от конфет: в основном они состоят из комбинированных материалов и будут загрязнены пищей.

Шоколадку разделяем по уже понятному принципу: шоколад съедаем, коробку из картона выбрасываем в жёлтую урну, а фольгу – в синюю.

Плотная праздничная сумка для подарка может быть полностью переработана и подходит для жёлтой урны, но экологичней ею пользоваться, пока она не потеряет своих свойств.