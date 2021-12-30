Тюмень приняла первый зимний чартерный рейс из Москвы

Для Тюменской области 2021 год завершается привлечением туристического потока. Специально для этих целей к праздничным выходным туроператор TUI Россия запустил серию чартерных рейсов из Москвы в Тюменскую область и обратно. Первый рейс состоялся 30 декабря.

Отправиться в Сибирь все желающие также смогут перед Рождеством, с 4 по 8 января, или сразу после всех основных торжеств, с 8 по 12 января. Туроператор разработал удобное время рейсов. С учетом того, что перелет из Москвы в Тюмень не займет более 2,5 часов, путешествие будет легким и приятным.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова считает направление очень перспективным:

Новогоднюю программу мы ждали и активно к ней готовились. Для туристов мы подготовили много интересных экскурсионных программ и качественное размещение. У нас продолжается термальный сезон, и сейчас самое время в такую погоду, в мороз, окунуться в целебные источники. Надеемся, всем прибывшим будет тепло от нашего гостеприимства. Чартерная программа – это доступный продукт, задающий при этом высокие стандарты. Сейчас мы планируем следующие этапы этого туристического направления. Будут разные сезоны. Мы выходим на системное сотрудничество. В нашем регионе абсолютно все создано для приема гостей. Людей становится больше. Эффект мы чувствуем, количество запросов на путешествие в регион увеличивается.

Первый чартерный рейс от TUI Россия с туристами из Москвы приземлился в Тюмени 7 сентября 2021 года. Осенняя программа пользовалась популярностью, поэтому количество пассажиров решено было увеличить, заявил заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко:

Сегодня мы привезли 217 туристов. Чартер заполнен на 100 %. Компания TUI Россия уже 1,5 года занимается активной чартерной перевозкой, в том числе в условиях пандемии. Чартерные рейсы – это уникальный механизм для развития внутреннего туризма. Он позволяет сформировать стабильный туристический поток в регионы, которые обладают огромным туристическим потенциалом. Как следствие, подтягивается и экономика. Это повышает вклад в бюджет региона и увеличивает его инвестиционную привлекательность.

Геннадий Шаталов, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, прилетевший в канун Нового года на чартере в Тюмень, поделился своими впечатлениями:

В этот раз я прилетел специально, чтобы встретить Новый год в тюменских термах. Спасибо коллегам за то, что этот чартер приходится на 30 декабря. Есть время посмотреть Тюмень. Снег настоящий, люди настоящие, все настоящее. Я уверен, что после открытия границ поездки в Сибирь будут востребованы иностранными туристами. Большое количество объектов показа: и Тобольск, и Покровское. Именно этот регион – настоящая русская история. А на внутренний туризм это влияет еще больше. Потому что мода на путешествия по России уже практически сформировалась. Люди хотят увидеть страну, аэропорты переполнены.

Для того, чтобы запланировать путешествие, нужно зайти на сайт туроператора, выбрать удобную дату и тур на 4 или 5 ночей. Для бронирования доступны четыре пакета: "Привет, Сибирь! Лайт", "Сибирские термы", "Романовы в Сибири" и "Рождество по-сибирски".