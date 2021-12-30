Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 6,7%

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-ноябрь 2021 года вырос на 6,7%, сообщает Информационный центр регионального правительства со ссылкой на предварительные данные предоставили органы госстатистики.
Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 113,3%.
По этому показателю Тюменская область занимает 17 место в России.
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве: лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине - 174,4%; готовых изделий - 137,0%; химических веществ и химических продуктов - 133,5%.
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