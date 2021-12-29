Центральный парк открыли в Заводоуковске

В Заводоуковске после реконструкции 28 декабря открыли центральный парк. Губернатор поздравил жителей городского округа с этим замечательным событием.

"Поздравляю жителей Заводоуковска с открытием Центрального парка. Отличное место для прогулок, занятия спортом и проведения городских праздников. Зоны с активностями размещены на свободных полянах, это позволило сохранить деревья. Зимой здесь можно кататься на лыжах и коньках", - написал Моор в соцсетях.

В минувшую субботу в парке открылась резиденция Деда Мороза, а на дне открытых дверей для жителей и гостей округа организовали развлекательные, познавательные, спортивные и игровые площадки, торговлю товарами местных умельцев. Парк обещает стать любимым местом отдыха и активного времяпрепровождения местных жителей и гостей города.

Проект по благоустройству центрального парка Заводоуковска в конце 2019 года победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию было направлено 167 млн рублей, в том числе из областного бюджета 89,7 млн рублей.

В дизайне парка учтена символика пшеничного колоса как напоминание о выращиваемой в районе культуре. Не забыли в оформлении и протекающую через город реку "Ук", тюрское название которой переводится как стрела. Территория поделена на функциональные зоны с учетом посетителей разных возрастов. Обустроены входные группы, событийные площадки, фотозона, места тихого отдыха и отдыха у воды, детские игровые и спортивные комплексы, навес с качелями, прогулочные тропы, площадки для нестационарных торговых объектов, сообщили в департамент по социальным вопросам Заводоуковска.

Посмотреть, как парк выглядит в вечернее время, можно здесь.