Ресторанам Тюмени разрешили работать после 23 часов

16:48 29 декабря 2021
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Оперативный штаб Тюменской области разрешил общепиту принимать и обслуживать посетителей после 2:00 при условии проверки у них QR-кодов или ПЦР-тестов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Instagram:

С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест.

По словам губернатора, смягчение ограничений - "важный шаг для поддержки потребительского рынка, одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики".

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