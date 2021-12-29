Ресторанам Тюмени разрешили работать после 23 часов

Оперативный штаб Тюменской области разрешил общепиту принимать и обслуживать посетителей после 2:00 при условии проверки у них QR-кодов или ПЦР-тестов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Instagram:
С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест.
По словам губернатора, смягчение ограничений - "важный шаг для поддержки потребительского рынка, одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики".
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