В Тобольске с 3 по 10 января пройдет "Пельменный съест"

10:38 29 декабря 2021
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В Тобольске в новогодние праздники решили провести пельменную неделю, стартует "Пельменный съест" 3 января. Кафе и рестораны, где будут подавать пельмени всех видов по специальному меню, жители и гости города смогут найти по фирменной наклейке. 

7 января в 13:00 на Базарной площади пройдёт закрытие фестиваля "Пельменный съест". "Здесь можно будет купить разные виды пельменей на ярмарке местных производителей, а кафе и рестораны сварят более 10 000 горячих пельменей с сибирским радушием", - обещают организаторы.

Ароматный чай согреет гостей фестиваля, а конкурсы, забавы и спортивный пельмень-керлинг не дадут скучать. Скоморохи повеселят народ шутками, загадками и разыграют призы в специальной лотерее.

Теги: Тобольск , туризм , фестивали
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