HeadHunter готов заплатить людям по полмиллиона за истории успешного трудоустройства

Российская платформа онлайн-рекрутинга впервые среди джоб-сайтов покажет в рекламной кампании-2022 реальные истории реальных людей, которые однажды нашли работу на hh.ru. Вместо историй выдуманных персонажей hh.ru сделает героями своей рекламы самых ярких представителей популярных профессий. Прошедшие кастинг и утвержденные на роли пять соискателей получат гонорар в размере 500 000 рублей.

Команде hh.ru и съемочной группе интересны любые профессии и любые герои, любого возраста и из любого региона РФ. "Историями, которые лягут в основу рекламной кампании hh.ru, могут быть профессиональные достижения, забавные случаи в карьере или самая настоящая драма. Важно, чтобы история была реальной и связанной с работой, которую будущие герои кампании нашли на hh.ru". - пояснили в компании.

Для организации кастинга и отбора героев hh.ru опубликовал специальную вакансию, на которую нужно откликнуться и написать в сопроводительном письме свою историю. Кастинг будет проводится онлайн с 27 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г., съемки пройдут в Москве в конце января-начале февраля. Организаторы берут на себя расходы на дорогу и проживание иногородних участников, сообщили в пресс-службе hh.ru.