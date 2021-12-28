Компания "Россети" планирует инвестировать в тюменскую экономику 4,3 млрд рублей

В 2022 году "Россети-Тюмень" увеличит финансирование инвестиционной программы в Тюменской области практически втрое и направит в экономику региона 4,3 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Олег Петров на встрече с губернатором Александром Моором.

Правительство Тюменской области и компания "Россети Тюмень" заключили соглашение о сотрудничестве для обеспечения надежного электроснабжения региона. На состоявшейся встрече стороны обсудили приоритеты развития электросетевого комплекса области.

В число совместных планов компании и правительства входят строительство в Тюмени трансформаторных подстанций и линий электропередачи для электроснабжения вводимого в строй жилья общей стоимостью более 54 млн рублей. В числе приоритетов также модернизация более 230 км электросетей для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Тюменского района, затраты на это составят более 948 млн рублей. На реконструкцию высоковольтной линии для повышения надежности электроснабжения Увата и других населенных пунктов района будет направлено свыше 237 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании "Россети-Тюмень".