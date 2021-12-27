Четыре сотрудника ТюмГУ получили президентские гранты на проведение исследований

Грантовую поддержку своих исследований получили четыре молодых учёных Тюменского госуниверситета.

Научный сотрудник лаборатории микрогидродинамических технологий Института X-BIO Дмитрий Габышев финансовую пожжержку получил на реализацию проекта "Экспериментально-теоретическое исследование конденсационного массообмена левитирующих микрокапель воды, аналогичных существующим в земной атмосфере, с окружающей средой на базе лабораторной технологии капельного кластера".

Доцент кафедры программного обеспечения Института математики и компьютерных наук Анна Глазкова успешно представила проект "Исследование и разработка подходов к генерации ключевых слов для научных текстов (с помощью методов автоматического реферирования и трансферного обучения)".

Доцент Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) Михаил Пискунов на средства гранта продолжит работать по проекту "Пространства природы и науки сибирских академгородков: модели и перспективы (вт. пол. XX - XXI вв.)".

Завлабораторией седиментологии и эволюции палеобиосферы Института X-BIO Павел Смирнов деньги гранта направит в проект "Эвапоритовые минералы в осадочных толщах Западной Сибири: литогеохимия и генетическая связь с глобальными потеплениями раннего и среднего палеогена (59-34 млн. лет назад)".

В этом году на конкурс было подано 996 заявок от молодых ученых, победителями признаны 400 кандидатов наук, отметили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.