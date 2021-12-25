Более миллиарда рублей Тюменская область направила в медицину для лечения ковид-больных

Более миллиарда рублей за два года Тюменская область направила в медицину для создания условий по лечению больных коронавирусом, в том числе 600 млн в 2021 году.

2021 год выдался более сложным в плане борьбы с пандемией, но региональные власти оперативно принимали эффективные меры как по предупреждению распространения коронавируса, так и по созданию необходимых условий для оказания медицинской помощи в зависимости от эпидобстановки, заявила на расширенном заседании Правительства Тюменской области замгубернатора Ольга Кузнечевских.

"Текущий год в условиях пандемии коронавируса стал более тяжелым, чем прошлый. Четко прослеживается тенденция к росту показателя смертности в период третьей и четвертой волны, в том числе среди лиц трудоспособного возраста", - сообщила Ольга Кузнечевских.

По словам замгубернатора, региональные власти оперативно принимали решения, адекватные складывающейся эпидситуации, при возрастании госпитализаций своевременно перепрофилировали медучреждения. В течение года было обеспечено стабильное функционирование 15 многогоспиталей. Коечный фонд открывали с учетом роста заболеваемости: первоначально было 1,5 тыс койко-мест в начале года, в течение года их количество доходило почти до 4 тыс. коек.

В течение года закупалось дорогостоящее оборудование: аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, аппараты ТЭКМО, в 10 кт-центрах компьтерная диагностика отранизована в режиме 24/7, в сутки проводится до 7 тысяч процедур. Обеспечивается необходимый запас препаратов для лечения в тационарах. За два года на данные цели из областного бюджета было выделено более 1 млрд рублей, в том числе более 600 млн в этом году.

Улучшить эпидситуацию поможет выработка коллективного иммунитета, для этого вакцинироваться против коронавируса должны ее менее 80% взрослого населения, или 937 тысяч жителей региона, на данный момент от этой цифры вакцинированы 97,6%. В следующем года задача — продолжить вакцинацию и обеспечить полную ревакцинацию.