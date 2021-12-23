Тротуары Тюмени будут приводить в порядок новые подметальные машины

ТОДЭП приобрел еще 4 вакуумные подметальные машины для эффективной уборки тротуаров в любое время года, планируется, что уже на этой неделе они выйдут на линию в Тюмени.

АО "ТОДЭП" является подрядной организацией, занимающейся уборкой города, в этом году компания на собственные средства уже приобрела куплено 59 спецмашин.

"Техника немецкой компании Hako уже хорошо зарекомендовала себя. Поэтому было принято решение приобрести абсолютно новую модель, которая одинаково хорошо справляется с летней пылью, осенней грязью и обильным снегопадом. Благодаря сменному оборудованию техника может работать в любую погоду. Зимой машина способна прометать тротуар и одновременно обрабатывать его противогололедными материалами, она оснащена электронными дозаторами для точного распределения ПГМ. Летом работает как пылесос, который хорошо справляется как с пылью, так и с крупным мусором, рассказал заместитель директора ДРСУ-7 АО "ТОДЭП" Григорий Межерицкий.