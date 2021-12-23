Январские пенсии тюменцам выдадут в декабре

В связи с предстоящими в январе длительными выходными и праздничными днями доставка пенсий и иных социальных выплат, установленных Пенсионным фондом Российской Федерации, на территории Тюменской области будет осуществлена досрочно, сообщили в Отделении ПФР по Тюменской области.

Зачисление пенсии и иных выплат за январь 2022 года банки произведут 29 декабря тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа.

Доставка пенсии и иных социальных выплат в январе 2022 года организациями почтовых служб будет осуществляться в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений "Почты России" в праздничные дни.

Ежемесячные выплаты за декабрь одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут выплачены 29 декабря.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за январь будут профинансированы в первый рабочий день после праздников.