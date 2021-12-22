Тюменский бизнесмен презентует книгу о себе и других известных предпринимателях

Бизнесмен Илья Пискулин собирается выступить с лекцией "Истории предпринимателя. Неизданное" и презентовать свою книгу "История ИП. История взлетов и падений одного российского индивидуального предпринимателя". Встреча пройдет в рамках проекта "Капитаны бизнеса" в Технопарке 27 декабря, начало в 15:00.

В книге Пискулин рассказывает об историю своего становления, в числе героев книги — директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, владелица маркетингового агентства Marka Дарья Чиркова, основатель сети "Пашины яблочки" проектов "Дачи Хюгге", "Море леса" Павел Катигаров и другие известные горожане. На офлайн-встрече автор расскажет о не вошедших в книгу, но показательных историях из жизни предпринимателя, которые помогут каждому в создании и развитии бизнеса:

— Если вы начинающий предприниматель, эта книга станет спасательным кругом, когда вам будет казаться, что уже ничего нельзя исправить. Но если вы в бизнесе много лет, у вас не раз возникнет чувство, будто вы перечитываете свой дневник, — отмечает автор.

Илья Пискулин известен тем, что проводит ежегодный форум недвижимости "Движение" в Сочи, является владельцем архитектурно-брендинговой компании DeVision с офисами в Тюмени, Екатеринбурге, Пензе и Москве. За 12 лет предпринимательства он открывал и закрывал несколько ресторанов, провел убыточное федеральное мероприятие в Москве и многократно банкротился. В 2019 году стал совладельцем digital-агентства The Architect и сооснователем девелоперской компании "Создатели". Летом 2021 года его признали "Персоной года" на рынке недвижимости по версии федеральной премии Urban Awards, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

Пискулин входит в число участников-экспертов регионального проекта "Капитаны бизнеса", которые совместно с региональными органами власти проводят мероприятия для предпринимателей и рассказывают о секретах успеха, делятся опытом управления компанией либо выступают экспертом для органов региональной власти.

Вход на встречу свободный, но необходима регистрация.