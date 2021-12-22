Саженцы сосен и других деревьев высажены на 8 тысячах га тюменских лесов

В 2021 году объемы лесовосстановления и лесоразведения в Тюменской области выполнены в полном объеме и составили 8,1 тыс. гектаров. Работы выполнялись в рамках государственного задания ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", арендаторами лесных участков, осуществляющими заготовку древесины, а также при проведении "компенсационных" работ лесопользователями, осуществившими рубку лесных насаждений.

Восстановление лесов на бывших вырубках и горельниках проводится по проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" с 2019 года. Основной показатель регионального проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" в 2021 году составил 119,4 %, (при плане 80,4%).

В департаменте лесного комплекса отметили, что для проведения весенних лесопосадочных работ в 2022 году уже формирован запас семян лесных растений в объеме 2,1 тонны семян хвойных пород деревьев, выращено 20,66 млн штук стандартных сеянцев.

В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в текущем году в целях оснащения ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" приобретено 26 единиц лесопожарной техники и 362 ед. противопожарного оборудования, а также 39 ед. лесохозяйственной техники и 1 578 единиц оборудования. Закупленная техника и оборудование распределены по лесничествам и использованы для выполнения работ по тушению лесных пожаров и лесохозяйственных мероприятий.

В целях привлечения внимания к проблемам восстановления и сохранения лесов в регионе в течение 2021 года прошли 2 крупные акции по посадке деревьев. Участие смогли принять жители области, студенты учебных заведений, кадеты, школьные лесничества, представители органов государственной власти, различных учреждений и организаций, волонтеры.