Уличным торговцам в Тюмени выдали 31 протокол об административном нарушении

На улицах Тюмени перед новогодними праздниками к уличным торговцам, которые пытаются продать прохожим сомнительного качества и происхождения текстиль и рыбу, добавились продавцы живых елок. В связи с выявленными нарушениями торговли на прошлой неделе в городе был составлен 31 протокол.

Обычно в местах стихийной уличной торговли процветает антисанитария, и к качеству товара много вопросов. Специалисты сектора административной практики департамента потребительского рынка выявляют факту такой торговли и составляют протоколы об административной ответственности.

"В течение всей прошлой недели они провели семь рейдов и составили 31 протокол по статье 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок. Торговлю пресекали на разных улицах Тюмени, в том числе на улицах Республики и Мельникайте", - сообщили в администрации города.

В Кодексе Тюменской области об административной ответственности за стихийную уличную торговлю предусмотрено предупреждение или штраф: на граждан - 3 тыс. рублей, на должностных лиц - 5-10 тыс. рублей, юрлиц - 50-100 тыс. рублей. При повторном выявлении штрафы вырастают до 5, 15 и 00 тыс. рублей соответственно.