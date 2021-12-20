"Русская Компания" поможет тюменскому бизнесу перейти на электронный документооборот

Преимущества электронного документооборота (ЭДО) оценили на практике многие тюменские компании. Современные условия позволяют полностью перевести в электронный формат все первичные документы – счета-фактуры, товарные накладные и акты. Кроме того, с 1 января 2022 года участникам обмена маркированной продукции необходимо будет использовать ЭДО.

К ЭДО будут обязаны подключиться все участники товарооборота, которые продают и перепродают маркированную продукцию. Например, когда производитель продает товар оптовику, а оптовик — в розничный магазин. Сюда же относится и передача товара таким площадкам как OZON, Wildberries и т.д. Изменения коснутся и оборота обуви, легпрома, шин, духов и фототехники. Для лекарственных препаратов передача сведений по-прежнему будет происходить только прямым методом.

Электронный документооборот позволяет предприятиям существенно экономить время и ресурсы, необходимые для стандартных бизнес-процессов. "Русская Компания" предлагает перевести тюменские организации на ЭДО в соответствии с требованиями законодательства и особенностями бизнеса.

Переход на ЭДО позволяет предприятиям экономить финансовые ресурсы, а значит, увеличить прибыль. Менеджеры смогут больше времени уделять непосредственной работе, экономя время на подготовку и доставку документов. А благодаря увеличению скорости получения документов контрагентами ускоряется и процесс оборота денег компании.

"Русская Компания" имеет многолетний опыт работы с электронным документооборотом и организует процесс без перебоев для бизнеса. Дополнительную информацию можно получить у специалистов по телефону +7 (3452) 68-00-86 или обратившись в офис по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 53. Официальный сайт: www.rk72.ru