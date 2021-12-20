Глава управы Центрального округа Тюмени возглавил дорожный департамент города

С 21 декабря директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта назначен глава управы Центрального административного округа Евгений Сорокин, сообщили в администрации города.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что Сорокин в качестве руководителя департамента продолжит "реализацию больших планов развития транспортной сферы Тюмени, предусмотренных в бюджете следующего года, в частности, нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Сорокин с 2011 года работал в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2016 года – в статусе заместителя директора департамента. Главой управы ЦАО был назначен 1 декабря этого года. Предыдущий руководить дорожного департамента арестован по делу о хищении бюджетных средств, идет следствие.

Что касается управы Центрального округа, то с 21 декабря к исполнению обязанностей руководителя управы приступит Артём Павлюченко, до сегодняшнего дня он являлся заместителем директора городского департамента земельных отношений и градостроительства, до этого три года был руководил МКУ "Управление градостроительного планирования"