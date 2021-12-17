Тюменцам разрешили ходить в ТРЦ и на рынки без QR-кодов

В Тюменской области снижается количество новых заражений сovid-19, становится меньше тяжёлых больных, что позволяет смягчить ограничительные меры, в частности, приостановить проверку QR-кодов в крупных торговых центрах и на рынках, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях:

В первую очередь, я говорю о системе входа по QR-кодам. Потребительский рынок несёт серьёзные потери ... Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением ... Для входа в ТЦ, ТРЦ и рынки QR-код не нужен. Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания.

Система входа по QR-коду по-прежнему работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и термальных источниках.

Глава региона заверил, что специалисты продолжат усиленный контроль за соблюдением введённых мер.