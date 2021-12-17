Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2022 году равен 12 654 рублям

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области в расчете на душу населения установлена в размере 12 654 рублей, для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 13 793 рублям, для пенсионеров — 10 882 рублям, для детей — 12 475 рублям.

Изменения отражены в Постановлении правительства Тюменской области от 10.12.2021 № 818-п "О внесении изменений в постановление от 10.09.2021 № 550-п".