Застройщики и власти Тюмени обсудили с представителями Росреестра итоги и перспективы сотрудничества

Вопросы по электронной регистрации недвижимости, взаимодействию органов государственной власти и органов местного самоуправления 16 декабря обсудили в Управлении Росреестра по Тюменской области на встрече с застройщиками при участии замгубернатора Тюменской области Сергея Шустова. Об итогах встречи глава города Руслан Кухарук рассказал в cвоем Instagram.

Глава города сообщил, что руководитель регионального Управления Росреестра Владимир Кораблёв считает администрацию города Тюмени активным пользователем электронных услуг. Более 98,87% заявлений было отработано за год через электронные системы. За 11 месяцев 2021 года за получением услуг Росреестра обратилось 1,9 млн заявителей. Принято 758,7 тысячи решений об осуществлении кадастрового учёта и(или) регистрации прав, что на 46,8% больше показателя предыдущего года.

Руслан Кухарук отметил, что городские власти постоянно запрашивают информацию при осуществлении государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, при этом важно, чтобы она всегда была актуальна. "В 2021 году структурами администрации Тюмени было подано порядка 23 960 заявлений. Все мы – представители органов власти, специалисты Росреестра, застройщики – работаем над тем, чтобы права собственников были соблюдены, при этом важно решать все вопросы оперативно", – подчеркнул глава муниципалитета.

В этом году на кадастровый учет уже поставлено 279 жилых домов, в том числе 52 многоквартирных дома, 227 объектов индивидуального жилищного строительства.

Глава города также напомнил, что застройщики формируют и общественные пространства, а затем передают городу. В рамках договоров комплексного развития территории инвесторы будут вкладывать собственные средства в создание современной городской среды.

На встрече также прошло обсуждение решения Правительства РФ о создании Росреестром цифровой мультимасштабной карты России, где государству и бизнесу будут представлены данные об участках под строительство. "Это должно стимулировать запуск новых инфраструктурных проектов. Программа также будет способствовать выполнению национальных целей по цифровой трансформации, а также по созданию комфортной и безопасной среды", – уверен глава Тюмени.