Тюменская область заняла четвертое место в нацрейтинге прозрачности закупок

Торгово-промышленная палата РФ подвела итоги проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2021", Тюменская область стала обладателем статуса "Гарантированная прозрачность" и заняла четвертое место среди 85 субъектов Российской Федерации национального рейтинга прозрачности закупок 2021 года.

Это уже вторая награда за год. Ранее, в марте 2021 года, в рамках ежегодного форума-выставки "Госзаказ 2021" Тюменская область признана лидером рейтинга эффективности закупочных систем регионов Российской Федерации, получив высшие баллы в 6 номинациях из 8, сообщает Управление государственных закупок Тюменской области.

"Четкое следование основным принципам контрактной системы: прозрачности, открытости и доступности обеспечивает сферу закупок Тюменской области высоким уровнем конкуренции, позволяет в конечном итоге получить более качественные товары, работы, услуги по максимально приемлемым ценам. Ежегодная экономия от проведенных государственных закупок в размере 5-7% общего объема финансирования позволяет проводить дополнительные закупки для нужд региона", - говорится в сообщении на официальном портале регионального правительства.