В ЖК "Москва" ввели в эксплуатацию еще один долгострой

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В ЖК "Москва" в Тюмени ввели в эксплуатацию жилой дом № 199 на улице Интернациональной, квартиры в котором получат 387 дольщиков.

Дом ГП-15 с привлечением денег будущих жильцов "Сибстройсервис" начал возводить в 2018 году, обещая сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Однако из-за финансовых проблем застройщик свои обязательства не выполнил, срок завершения строительства был перенесен на 4 квартал 2021 года, прокуратуре пришлось взять вопрос на контроль.

Это второй из трёх домов АО "Сибстройсервис", сроки ввода которых были сдвинуты. В первом - ГП-14 в ЖК "Олимпия" - ключи начали выдавать 8 декабря. Для достройки третьего дома ГП-6 на ул. Новосёлов, 113 Правительство Тюменской области привлекло другую компанию. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, пояснили ранее в Информационном центре правительства Тюменской области.