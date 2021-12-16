Тюменская область план по лесовосстановлению выполнила на 119 %

Весь лес, пострадавший во время лесных пожаров в Тюменской области в 2021 году, будет восстановлен. Об этом заявил губернатор Александр Моор, приветствуя участников совещания руководителей лесного хозяйства регионов Уральского федерального округа.

"По результатам работы в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, при этом отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119 процентов. Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас – принципиально важная цель", – подчеркнул Александр Моор.

Весной в регионе по акции "Сад памяти" в лесах высажено более 130 тысяч деревьев, в осеннюю акцию "Сохрани лес" тюмнецы на бывших горельниках высадили более 3,4 млн сеянцев сосны.

По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в 2021 году на территории Тюменской области было зафиксировано 657 лесных пожаров на общей площади более 192 тысяч гектаров, ущерб превысил 725 млн рублей, из них около 505 млн рублей составили затраты на тушение пожаров. Более 20 % пожаров возникли на болотах, в основном, пожары были низовыми, которые не наносят тотального ущерба деревьям, отметили представители лесного комплекса.