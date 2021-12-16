Ямальцы отправили финнам 111 тонн оленины

15:15 15 декабря 2021
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам перед погрузкой на железнодорожной станции Обская в Лабытнангах проконтролировали экспорт 111 тонн ямальской оленины в Финляндию.

Партия оленины произведена на муниципальном предприятии "Ямальские олени". При осмотре груза нарушений не выявлено. Сопроводительные ветеринарные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены согласно установленным требованиям. Мясо в четырех железнодорожных вагонах-рефрижераторах вывезено в Санкт-Петербург с последующей отправкой в Финляндию, где ямальская продукция пользуется большим спросом.

За истекший период 2021 года в Финляндию экспортировано более 348 тонн оленины, отмечают в пресс-службе ведомства. 

 

Теги: АПК , Финляндия , экспорт , Ямал
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