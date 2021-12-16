Жители Тюмени, Ямала и Югры потратили 1,6 трлн рублей на оплату покупок и услуг через интернет

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов продолжают активно использовать удаленные сервисы и оплачивать товары и услуги дистанционно. За январь–сентябрь 2021 года они совершили 447 млн платежей в интернете на сумму 1,6 трлн рублей. И по количеству операций, и по сумме показатели увеличились за год на 30%, отмечают в пресс-службе Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

По данным на 1 октября, тюменцы, югорчане и ямальцы имеют более 9,3 млн платежных карт, треть из них – платежной системы "Мир". Общее количество карт увеличилось за год на 8%, карт "Мир" – на 23%. За девять месяцев 2021 года жители региона совершили 1,6 млрд операций с применением платежных карт на сумму 3,5 трлн рублей. Это на 20% больше показателей прошлого года. Объем операций по картам "Мир" увеличился за год на 46%.

Держатели платежных карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг и реже снимать наличные. Это объясняется удобством безналичных расчетов, распространением технологий бесконтактной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превышает 112 тыс. шт., банкоматов – 4,2 тыс. шт.

"В условиях пандемии все больше банковских услуг жители нашего региона стали получать дистанционно. Популярностью пользуется сервис переводов по номеру телефона в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Объем переводов в целом по стране увеличился за год в девять раз и превысил 3 трлн рублей. Люди также оплачивают товары и услуги по QR-коду через СБП. На сегодня такой сервис в России предоставляют 65 банков, общее количество торговых точек, в которых доступна оплата через СБП, достигло 226 тысяч", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.